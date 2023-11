Trotta | “Napoli | con l’arrivo di Mazzarri i calciatori verranno ulteriormente responsabilizzati”

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 16 novembre 2023) Ivano, allenatore ed ex calciatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Tutti al Var” su Sportitalia. Queste le sue parole: Spalletti saprà essere un fattore anche per la Nazionale? “Spalletti ha dimostrato, a, di essere un ottimo allenatore. Anche con la Nazionale sta facendo molto bene. Avrà due impegni decisivi questa settimana. Sono sicuro che anche con l’Italia continuerà a dimostrare il suo valore”crede chenon sacrificherà Politano? “Assolutamente. Inoltre, sono convinto, come affermato dallo stesso, che Walter abbia studiato profondamente ildi Spalletti. D’altronde, il tecnico degli azzurri ha l’intelligenza per sapere di non dover stravolgere nulla dell’assetto dei partenopei. Con ...