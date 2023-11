Trombosi da vaccino Covid AstraZeneca | scoperta la causa dei coaguli che provocano infarti occludendo vene intorno al cervello | è un gene

L'11 marzo 2021 Ema esclude la correlazione tra casi die ildi AstraZeneca. Il 19 marzo 2021, conferenza stampa di Aifa, Comitato tecnico scientifico, ministero della Salute: ' Il ...

Covid 19 e trombosi. Chi si vaccina rischia 50 volte in meno di chi si ... Quotidiano Sanità

Embolia polmonare, miocardite, infarto, ictus: eventi avversi ... Network Bibliotecario Sanitario Toscano

Al momento non sono arrivati inviti formali ma, in base a quanto si apprende, al Nazareno non sarebbero comunque favorevoli all'idea di una partecipazione della segretaria Pd, Elly Schlein, alla festa ...- GINEVRA, 16 NOV - Il capo delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk ha denunciato le gravi accuse di violazione del diritto internazionale nella guerra tra Israele e Hamas, sostenendo la n ...