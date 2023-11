Trippa alla romana |  sai quando si mangia e perché si chiama così?

Leggi su funweek

(Di giovedì 16 novembre 2023) Per gli amanti della cucina romana, è un piatto storico che deve essere assolutamente provato: è la trippa alla romana. La trippa fa parte di quell’insieme di frattaglie, insieme alla coda, la coratella e la pajata, dei ruminanti. Nonostante possa apparire un piatto poco apprezzabile, questo alimento rappresenta uno dei piatti più amati della cucina popolare romana. ShutterstockLa trippa alla romana è, infatti, un piatto ricco e saporito, che veniva spesso utilizzato dalle famiglie povere che vendevano la parte pregiata del bovino ai più nobili. Da qui il nome “quinto quarto“, in quanto all’epoca i macellai di Roma dividevano la carne in quattro parti, lasciando le frattaglie ai meno abbienti. Oltre ad essere un ingrediente tradizionale, questa pietanza è anche apprezzata per il suo valore nutrizionale. Ricca di proteine e povera di grassi, questo alimento contiene solo il 4 ...