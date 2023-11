Tregua di tre giorni per 50 ostaggi | c’è il via libera di Hamas | ma al solito Tel Aviv frena

(Di giovedì 16 novembre 2023) Trediin cambio dellazione di una cinquantina diancora in mano ad. Si tratta ormai da settimane ma questa volta l’agognato accordo tra i terroristi e il governo di Benjamin Netanyahu sembra avvicinarsi anche se, al momento, non è ancora concluso. Del resto ieri è stata una giornata convulsa iniziata in mattinata con la rete statunitense Abc che citando una fonte politica israeliana assicurava una svolta “imminente” e proseguita nel primo pomeriggio con la notizia secondo cui la mediazione proposta dal governo del Qatar, in accordo con l’amministrazione statunitense di Joe Biden, sarebbe stata accettata dai miliziani palestinesi. Proprio quest’ultimi, infatti, avevano fatto sapere di aver accettato le linee generali previste dall’accordo che a quel punto in molti, ...

e ostaggi, accordo vicino', carri armati in ospedale 'ma non ci sono prigionieri' Accordo vicino tra Hamas - Israele:digiorni in cambio di 50 ostaggi e il rilascio di donne e ...

"Tregua di tre giorni per 50 ostaggi liberi". Tra Israele e Hamas la ... ilGiornale.it

Hamas,sì accordo di massima,50 ostaggi per 3 giorni tregua Agenzia ANSA

Ipotesi di una tregua di tre giorni per 50 ostaggi, Hamas accetta ma Israele frena e resiste al pressing degli Stati Uniti.quest'anno è una fastidiosa lombalgia a non dargli tregua). Ad oggi il Ds Giuntoli starebbe valutando un prolungamento di contratto per impattare sull'ammortamento e continua a strizzare l'occhio a ...