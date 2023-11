Trasporto aereo | accordo sul rinnovato CCNL sezione Handler

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 16 novembre 2023) Fiumicino, 16 novembre 2023-Raggiunta l’intesa per il rinnovo del contratto delle lavoratrici ed i lavoratori DELL’HANDLING. La trattativa ha visto impegnate le scriventi OO.SS. per un anno raggiungendo un importante risultato sia in termini economici che in termini normativi. L’incremento complessivo economico è di 260 euro mensili medi al 4º livello. Significativo è lo sblocco della base di calcolo delle maggiorazioni (notturno, straordinario, festivo, supero PT) ferme al 2010, che viene aggiornata alla tabella del febbraio 2016 generando un aumento medio per singolo lavoratore di 15/20 euro mese. Sarà inoltre corrisposta UNA TANTUM del valore di 1000 € così suddivisa, 500 euro in busta paga a dicembre 2023 e 500 euro in welfare a gennaio 2024. Su base volontaria il lavoratore potrà destinare al welfare l’intera somma che salirebbe a 1150 €. Polizza Sanitaria PrevAer 120 euro annui ...