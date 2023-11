Trasporti | XIV Congresso Faisa Cisal dal 22 al 23 novembre a Roma

... Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei; Adolfo Urso, ministro delle Imprese ... - Milano: si apre ilCongresso Nazionale degli Attuari "L'attuario globale per un mondo ...

Trasporto pubblico, sciopero venerdì 17 novembre Roma Capitale

È vero che gli scioperi sono sempre il venerdì Pagella Politica

Sabato 2 dicembre, nella storica cornice di Donnaregina Vecchia sarà un’occasione speciale per ascoltare in veste inedita i brani iconici che hanno consacrato Patti ...comunicazioni e trasporti: rimase nell'Assemblea regionale siciliana fino al 2001. Nel 2001 fu eletto alla Camera dei deputati nelle liste di An, e quindi scelto come vice presidente della XIV ...