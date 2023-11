Transizione Energetica | Arrigoni GSE Italia | “Importanti saranno green gas come Gpl”

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 16 novembre 2023) (Adnkronos) – "La diversificazione dei vettori energetici è importante. Non ci può essere unaecologica efficace senza l'applicazione del principio della neutralità tecnologica. C'è la consapevolezza che il gas naturale avrà un ruolo importante nellae con questo lo sono anche igas,il Gpl, e per questo vanno sostenuti". Lo ha detto il presidente di GSE, Paolo, a margine del suo intervento al tavolo di discussione 'Liquid gas supporting decarbonisation', tenutosi nel convegno annuale 'LPG Week' che si sta tenendo a Roma presso il centro congressi La Nuvola.