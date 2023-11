Tragedia nel calcio | muore l’ex nazionale

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 16 novembre 2023) Pochi istanti fa è arrivata una notizia che ha lasciato tutti sconvolti nel mondo del, con un exche è tragicamente scomparso in queste ore I campionati disi sono fermati nuovamente per dare spazio alle gare delle nazionali, con l’Italia che è chiamata a centrare la qualificazione ai prossimi Europei attraverso le due gare da disputare contro Macedonia del Nord e Ucraina. Il popolo italiano spera di poter centrare l’obiettivo per non dover ricorrere nuovamente ad un eventuale spareggio, soprattutto considerando gli ultimi due precedenti, che sono costati le eliminazioni dagli ultimi due Mondiali disputati.italiano che nelle ultime ore è stato destabilizzato nuovamente da un caso scommesse, che ha visto coinvolto il giocatore del Milan Alessandro Florenzi. La procura di Torino ha infatti ...