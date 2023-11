Traffico Roma del 16-11-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 novembre 2023) Luceverdetrovati dalla redazione in studio a Sonia cerquetani incidente sulla Salaria code altezza via del Prato della signora Verso il raccordo anulare incidenti anche sulla tangenziale è il CUD e nei pressi di viale della Moschea direzione San Giovanni file ma perintenso verso lo stadio Olimpico tra Nomentana e Salaria trafficato il raccordo anulare code a tratti in carreggiata interna tra Cassia Veientana e Salaria è più avanti tra Bufalotta e Tiburtina ridotto a 4 ore lo sciopero del trasporto pubblico previsto per domani venerdì 17 novembre e mezzi pubblici Atac TPL e Cotral saranno Dunque a rischio dalle 9 alle 13 lo so però non riguarda il comparto aereo maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di ...