Traffico Roma del 16-11-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

domani mattina nella zona centrale della città è in programma una manifestazione sindacale a Piazza del Popolo tra le 9 e le 13 nello stesso orario sempre Domani è previsto anche un corteo un corteo studentesco da Piramide a Trastevere saranno possibili temporanee chiusure ale per 20 linee del trasporto pubblico le altre notizie quella in arrivo sarà domenica ecologica è previsto lo stop alprivato con alcune deroghe nella fascia verde Dalle 7:30 alle 12:30 e poi dalle 16:30 alle 20:30 aggiornamenti e dettagli saranno disponibili sumobilita.it