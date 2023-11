Traffico Roma del 16-11-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 novembre 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione per la rottura delle tubature ancora chiusa a Corso di Francia all’altezza della Flaminia in direzione raccordo chiuse di conseguenza alle rampe che da via del Foro Italico si sono su Corso di Francia nuovamente consentito il transito dei mezzi pesanti tra via di Vigna Stelluti e via Flaminia ripristinata la carreggiata lungo la via Tiburtina all’altezza di via Casal Bianco in direzione centro dopo la perdita di carico da parte di un automezzo da oggi al 18 novembre per lavori di sostituzione di un ponte ferroviario è chiuso un tratto di via della Magliana tra i e via Portuense Prestare particolare attenzione alla segnaletica per concludere il ridotto a 4 ore lo sciopero del trasporto pubblico previsto per venerdì 17 novembre treni e mezzi pubblici Atac TPL Cotral saranno Dunque a rischio dalle ore 9 alle ore 3 Lo sciopero non ...