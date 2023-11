Traffico Roma del 16-11-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità alLaboragine che sia aperta Corso di Francia per la rottura di una tubatura il tratto di strada rimane chiuso in direzione del raccordo anulare da via Flaminia non è invece più in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti tra di Vigna Stelluti via Flaminia Restano chiuse su via del Foro Italico le uscite che si mettono su Corso Francia e da oggi a domenica 19 novembre sono in programma interventi di manutenzione di alcuni Ponti ferroviari lungo la ferrovia regionale fl1 tra le stazioni di Ponte Galeria e Fiumicino aeroporto è sospeso Pertanto il servizio del Leonardo Express da e per l’aeroporto di Fiumicino soppressi i treni Frecciarossa traTermini e Fiumicino aeroporto previsti servizi sostitutivi con bus proprio per la ...