Traffico Roma del 16-11-2023 ore 10 | 30

(Di giovedì 16 novembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità da oggi a domenica sono in programma interventi di manutenzione di alcuni Ponti ferroviari tra le stazioni di Ponte Galeria e Fiumicino aeroporto per quel che riguarda il servizio ferroviario i treni della fl1 saranno limitati e Leonardo Express sarà sospeso sono comunque previsti dei servizi sostitutivi con bus i dettagli su trenitalia.com questi lavori comportano anche la chiusura di un tratto di via della Magliana tra i civici 1175 e 1176 One per la linea di bus 023 le altre notizie dopo la presentazione da parte del Governo è stato ridotto da 24 a 4 ore lo sciopero dei trasporti programma domani i disagi saranno Dunque possibili nella fascia oraria dalle 9 alle 13 infine ricordiamo il cantiere Anas ...