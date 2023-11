Traffico Roma del 16-11-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 novembre 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione incidente sulla complanare della A24 all’altezza di Settecamini in direzione diCi sono rallentamenti e sul tratto Urbano della A24 code nati tra il raccordo è la tangenziale in quest’ultima direzione si procede in coda sulla carreggiata esterna del raccordo tra casina e la A24 in interna file tra Nomentana e la 24 e tra casi è Appiaincolonnato sulla tangenziale Tra Batteria Nomentana e Corso Francia in direzione dell’Olimpico per un guasto alle condutture d’acqua da ieri chiuso Corso di Francia all’altezza di via Flaminia Verso il raccordo ilè deviato su via Flaminia permane anche il divieto di transito per i mezzi pesanti in direzione del centro città tra via di Vigna Stelluti e via Flaminia deviate le linee del trasporto pubblico più delle rampe che ...