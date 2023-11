Totti-Spalletti | pace fatta Il retroscena dopo l’abbraccio | “sotto sotto…”

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 16 novembre 2023) Francescoe Lucianohanno fatto ‘’. I due, come si erano accordati, si sono visti alla vigilia della gara della Nazionale contro la Macedonia, per un evento benefico. Arrivati nel pomeriggio presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma, l’ex capitano della Roma e il CT della Nazionale hanno fatto visita ai piccoli pazienti della struttura. Contestualmente, i due si sono rivisti a 6 anni dall’addio al calcio die dalle polemiche che hanno incrinato il rapporto fra le parti. Un abbraccio ha posto la parola fine a tutti gli screzi. Il pensiero di“Cosa ci siamo detti? Niente, perché avendo un rapporto che è sempre andato oltre al calcio, fra noi basta un semplice sguardo, ed è tutto racchiuso in un abbraccio“, ha dichiaratol’incontro, ...