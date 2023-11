Totti e Spalletti | ci siamo | arriva l' abbraccio dopo sei anni e mezzo Tutti i dettagli

(Di giovedì 16 novembre 2023)seiè andata in scena la pace: Francescoe Lucianosi sono incontrati all'ospedale Bambino Gesù ed è andata in scena la pace tra lo storico capitano della Roma e il ...

Dopo sei anni e mezzo è andata in scena la pace: Francescoe Lucianosi sono incontrati all'ospedale Bambino Gesù ed è andata in scena la pace tra lo storico capitano della Roma e il ct della Nazionale. Con loro il presidente federale Gravina, ...

L'abbraccio tra Spalletti e Totti al Bambino Gesù di Roma La Gazzetta dello Sport

In visita ai bambini dell’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, l’ex bandiera giallorossa e l’attuale allenatore della Nazionale si sono incontrati e si sono stretti in un abbraccio per porre fine ...«Dalla parte del cuore si fa l'abbraccio», ha detto il ct della Nazionale azzurra Luciano Spalletti incontrando e abbracciando l'ex capitano della Roma Francesco Totti al Bambin Gesù. Totti-Spalletti, ...