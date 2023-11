Toti dà di matto dopo le ultime polemiche sulle sue follie E intanto la sanità ligure affonda

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Tra le molte disgrazie che affliggono la Liguria, ben più avanti sulla via del declino delle stesse medie nazionali, c’è quella di avere alla propria guida un buffo naturale mordace, che riesce perfino a rendere ridicola la regione con i suoi diversivi da venditore di sciroppi miracolosi, spacciati per alta comunicazione finalizzata alla promozione territoriale: il risibile governatore Giovanni. Grazie alle sue trovate estemporanee, in questi giorni si aggira sul Tamigi la zattera marcata Regione Liguria che trasporta il modello gonfiabile, formato maxi, di mortaio e pestello; ossia gli strumenti necessari per realizzare la tipica salsa al pesto di basilico della gastronomia genovese. Con il modico investimento (stando ai dati ufficiali) di mezzo milione di euro e il rischio che il pubblico british confonda quello che i nostri promoter al basilico chiamano “oro ...