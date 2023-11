Tornano i dirigibili | cambia tutto per le vacanze | ecco cosa ci aspetta

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Difficile immaginare un connubio più insolito di quello tra Sergey Brin (uno degli artefici del nuovo mondo digitale in cui siamo immersi, essendo il cofondatore di Google) e il dirigibile, veicolo che sembrava destinato a ripresentarsi esclusivamente in un museo della storia del trasporto. Naturalmente Brin essendo ricchissimo può permettersi non solo di fantasticare ma anche di realizzare progetti mirabolanti:così che ha appena ricevuto il certificato di aeronavigabilità il suo “Pathfinder 1”, gargantuesco dirigibile superecologico, lungo 123 metri per 20 metri di diametro: per chi ricorda il dirigibile pubblicitario Goodyear che ha sorvolato Roma negli anni '80 – e che probabilmente è stata l'ultima memoria di quel tipo di aeronave nei nostri cieli, prima di essere smontato, impacchettato e restituito agli americani nel 1987 –, sappia che Pathfinder 1 è grande ...