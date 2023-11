Thuram si racconta

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 16 novembre 2023) L’attaccante dell’Inter, Marcusha concesso una lunga intervista ai microfoni di Dazn in cui sia tutto tondo, dalla scelta dell’arrivare in nerazzurro agli idolo di infanzia fino alle passioni, come i fumetti e al rapporto con suo padre Lilian. “Quando ero piccolo mi piaceva molto Dragon Ball, in tv. Poi ho scoperto i fumetti. Coi miei cugini abbiamo cominciato a comprarli tutti, anche altri manga”. Calciomercato.com e Terzotemponapoli.com riportano l’intervista rilasciata alla tv a pagamento. “Quando sono arrivato non ho pensato all’impatto che potevo avere, ho pensato a inserirmi meglio possibile. Sapendo l’italiano era più facile. Sapevo che la squadra era già fortissima, io volevo inserirmi nel gioco. Tatticamente sono molto migliorato da quando sono qui”. “In una ripartenza Lauti ha ...