Thuram | «Derby con l’Inter un momento speciale»

Poi sul prossimod'Italia tra Juventus e Inter: " Un ricordo di Juventus - Inter Mi viene in ... Il mio preferito tra le due squadre Mi piacciono molto Lautaro e. L'Inter mi fa impazzire, ...

Thuram: "Aspettavo l'Inter da due anni. Che emozione il derby! Mio padre È severo..." La Gazzetta dello Sport

Marc Thuram è primo nella graduatoria degli assist. Il francese ha fornito cinque assist vincenti. Alle sue spalle medaglia d'argento per Felipe Anderson che nonostante un solo gol realizzato ha ...Inter star Marcus Thuram has revealed that he had come close to joining the Nerazzurri two seasons ago and he is glad he finally joined the club. Thuram has been one of the most impactful signings in ...