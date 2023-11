The Voice Kids | svelata la giuria al completo

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 16 novembre 2023) Il talent show condotto da Antonella Clerici sta per fare il suo ritorno in tv. Theapproderà di nuovo nella prime time di Rai1 tra non molto tempo e, nel frattempo che si finiscono di scegliere i concorrenti di quest’edizione, viene anchel’identità dei quattro giudici di quest’anno. Ecco chi sono. Si è parlato per parecchio tempo dei possibili cambiamenti all’interno delladi The. Il talent show dedicato ai piccoli talenti in campo musicale farà il suo ritorno solo tra qualche settimana in prime time su Rai1, ma lache quest’anno siederà dietro le poltrone rosse è già statacon parecchi colpi di scena. Ecco chi saranno questa volta i collaboratori di Antonella Clerici. Torna The ...