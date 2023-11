The Vampire Diaries | protagonista della serie ha partorito il terzo figlio Foto

Leggi su isaechia

(Di giovedì 16 novembre 2023) Theè stata una delletv più amate dai telespettatori di tutto il mondo e negli anni ha ottenuto un successo senza precedenti, così come nel caso del suo spin off, The Originals. Tra i protagonistic’è Claire Holt, che ha vestito per anni i panni di Rebekah Mikaelson, figlia di Mikael e Esther nonché unico vampiro originale di sesso femminile esistente. Nel corsosua vita Rebekah è stata influenzata dal rapporto con Klaus e dal suo desiderio di vivere una normale vita umana. Anche oggi a distanza di anni dalla messa in onda degli episodi, il personaggio di Rebekah e la sua interprete Claire Holt sono rimaste nel cuore dei telespettatori, che la continuano a seguire nei suoi nuovi progetti lavorativi ...