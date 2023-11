The Marvels | Iman Vellani svela il finale alternativo e spera nel sostegno dei fan

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 16 novembre 2023)ildi "The", il nuovo cinecomic prodotto dai Marvel Studios, eneldei fan. The, il nuovo cinecomic prodotto dai Marvel Studios, poteva avere un. A rivelarlo è, interprete di Kamala Khan, che afferma: "C'era un'altra versione in cui... c'erano più personaggi. Non dirò quali personaggi, ma c'erano più personaggi," spiega in riferimento agli Young Avengers. "Ma questo è successo molto prima che realizzassimo ulteriori riprese. Sapevamo che avremmo fatto quella scena. È stata l'ultima cosa che abbiamo girato in questo film durante le riprese aggiuntive. E quindi sì, è ...