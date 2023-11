The Gift | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di giovedì 16 novembre 2023) IlThecon la rivelazione che Buddy è morto suicida all’ospedale psichiatrico. Poco prima, in macchina di Annie, Buddy le aveva raccontato di essere fuggito dall’ospedale psichiatrico e le porge un panno per pulirsi la testa insanguinata. Quando torna in macchina con la polizia, Buddy è scomparso. Annie torna a casa e guarda le fotografie del defunto marito Ben. La mattina dopo, lei e i suoi figli sono davanti alla sua tomba, in lutto per la sua morte prematura. Precedentemente, Annie dice a Wayne che Donnie non è responsabile della morte di Jessica e che Duncan non riaprirà le indagini. Su suggerimento di Wayne, lui e Annie si recano di notte al laghetto, dove Annie apprende da una visione che Wayne è in realtà l’assassino. Wayne confessa ad Annie di essere arrabbiato dopo aver scoperto che Jessica lo tradiva con ...