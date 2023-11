The Crown 6 | la stagione finale racconta la fine di Diana | l' amore con Dodi e la pace con Carlo

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 16 novembre 2023) Così come nella realtà, anche nella serie più attesa dell'anno, la principessa del popolo mette in ombra tutti:, la regina e gli altri della royal family. I primi episodi dell'ultimano gli ultimi giorni, tra l'attrazione per, lacon l'ex e l'immenso per i figli. Prima della