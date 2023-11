The Crown 6 | Elizabeth Debicki su Lady Diana e la scena con i paparazzi | “Forti pressioni”

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 16 novembre 2023), interprete diin The6, ha dichiarato che recitare le scene in cui la principessa è assediata dai, poco prima della sua tragica fine, è stato più o meno come girare unad’azione, per via dell’adrenalina e della pressione messe in campo. Alla premiere losangelina della sesta stagione di Theha paragonato la tensione emotiva delle scene che anticipano l’incidente, all’impegno psicofisico richiesto per girare unad’azione senza controfigure: “La definirei un’esperienza bizzarra, non diversa dal girare uno stunt; in entrambi i casi il tuo corpo sperimenta sulla propria pelle una pressione di natura fisica, e quindi, per recitare, non puoi far altro ...