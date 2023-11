(Di giovedì 16 novembre 2023) Il, 2023. Regia: Eli. Cast: Patrick Dempsey, Addison Rae, Milo Manheim, Jalen Thomas Brooks, Nell Verlaque, Adam MacDonald, Rick Hoffman, Gina Gershon. Genere: horror. Durata: 106 minuti. Dove l’abbiamo visto: al cinema, in lingua originale. Trama: Un misterioso serial killer che si fa chiamare John Carver prende di mira la città di Plymouth, nel Massachusetts. C’era una volta Grindhouse, il folle esperimento cinefilo a cura di Quentin Tarantino e Robert Rodriguez che nel 2007 cercò di ricreare l’esperienza della doppietta cinematografica di serie B, con due(Planet Terror di Rodriguez e Death Proof di Tarantino) intervallati da alcuni finti trailer. Una trovata che però non convinse il pubblico americano, mentre a livello internazionale si era già deciso di far ...

Thanksgiving, la recensione del film di Eli Roth gamesurf.it

Thanksgiving Recensione: Eli Roth è tornato tra sangue e divertimento Everyeye Cinema

Eli Roth si ispira al fake trailer che lui stesso aveva realizzato per Grindhouse, conducendo la vicenda con il giusto ritmo e sfruttando le occasioni per inscenare qualche delitto cruento con buoni e ...Durante le vacanze di Natale, i bambini di un piccolo villaggio si dividono in due gruppi e iniziano una guerra a palle di neve che dura una settimana. La rivalità si sente tra i membri del gruppo, in ...