Terracina Trovato con hashish in casa | finisce in manette dopo la perquisizione

... presso l'Atelier Moessmer, "dove hauna dimensione perfetta per la sua cucina di montagna"." Orma Roma N Roma " Per Me Giulio Terrinoni Roma " Pipero Roma Roma " Pulejo Roma " Zia"...

Aveva in casa quasi mezzo chilo di cocaina, meccanico in manette LatinaToday

Resistenza a pubblico ufficiale, scatta la denuncia latinaoggi.eu

Nella mattinata di mercoledì i carabinieri dell’ dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Terracina hanno deferito in stato ... Dopo essere stato bloccato veniva trovato in possesso di una dose di ...TERRACINA – E’ stato fermato per un controllo mentre era a bordo del suo scooter, ma non ha esitato a scagliarsi contro i Carabinieri e a fuggire per le vie circostanti. Per questo un 20enne di Terrac ...