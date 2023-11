Termovalorizzatore Roma | Gualtieri | “Via alla gara per impianto meno inquinante d’Europa”

(Di giovedì 16 novembre 2023) (Adnkronos) – “In questo momento stiamo pubblicando laper realizzare un moderno. Sarà unall’avanguardia che lo renderà il”. Lo ha detto il sindaco diRobertopresentando il ‘2 Rapportocittà’ all’Auditorium. L’tratterà 600mila tonnellate di rifiuti all’anno e sarà in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di 200mila famiglie. L'articolo proviene da Italia Sera.

Termovalorizzatore a Roma - ok al progetto Acea : al via la gara a novembre

Palermo (Acea) : con termovalorizzatore Roma farà salto in avanti

...questo momento stiamo pubblicando la gara per realizzare un moderno. Sarà un impianto all'avanguardia che lo renderà il meno inquinante d'Europa". Lo ha detto il sindaco di...

Ecco il termovalorizzatore di Roma: Gualtieri mostra in anteprima le ... Fanpage.it

Rifiuti Roma, Gualtieri: 'Termovalorizzatore meno inquinante d'Europa' Adnkronos

Il sindaco Gualtieri ha mostrato in anteprima i rendering del progetto del termovalorizzatore di Santa Palomba a Roma: previste serre e giardini ...(Adnkronos) - "In questo momento stiamo pubblicando la gara per realizzare un moderno termovalorizzatore. Sarà un impianto all'avanguardia che lo renderà il meno inquinante d’Europa". Lo ha detto il s ...