Teo Mammuccari e Carlotta Mantovan a pranzo da amici | le foto sul settimanale Chi

(Di giovedì 16 novembre 2023) Teo Mammucari, ‘croce e delizia’ di questa edizione di Ballando con le Stelle. Il conduttore è in gara ma certo non si limita a ballare: le battute, spesso a sfondo polemico, sono sempre dietro l’angolo e pochi giorni fa c’è stata una sorta di “rissa sfiorata” con Antonio Caprarica. Ora ilChi lo ha paparazzato in compagnia di, anche lei concorrente molto apprezzata di questa edizione. I due sono stati avvistati mentre pranzavano insieme ma è bene dire subito quello che ildi gossip ben chiarisce: nessuna liason, anzi Mammucari sarebbe fidanzato con una misteriosa trentenne. E la bellaporta la sua grazia e il suo bellissimo ricordo di Fabrizio Frizzi in pista, per il pubblico di RaiUno. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.