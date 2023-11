Tentato omicidio e porto di arma | Arrestato un minorenne

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 16 novembre 2023) Epilogo violento: Uncollocato in Istituto Penale pere ildida sparo Oggi, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di collocamento in Istituto Penale per Minorenni, emessa dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, nei confronti di M.A. gravemente indiziato dei reati didicomune da sparo. Nelle prime ore del 15 ottobre a Napoli in via Amerigo Vespucci all’epilogo di un banale diverbio per questioni di viabilità, M.A. ha esploso alcuni colpi d’da fuoco all’indirizzo dell’auto FIAT 500 condotta dalla vittima ferendola alla mano sinistra e ...