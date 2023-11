Tentato femminicidio nell' aquilano

Leggi su agi

(Di giovedì 16 novembre 2023) AGI - Sono entrambi fuori pericolo, con la prognosi sciolta, anche se con una convalescenza che sarà relativamente breve. La vittima, 34 anni, raggiunta da una decina di coltellate l'altro giorno è definitivamente fuori pericolo, anche se ancora ricoverata; l'aggressore, 36 anni, tornato cosciente ieri dopo un giorno di cure in terapia intensiva e ora in ospedale piantonato dai carabinieri, in attesa che il giudice per le indagini preliminari del tribunale dell'Aquila fissi la convalida dell'arresto e l'interrogatorio di garanzia. L'accusa per Jeton Bislimi, operaio edile di origine macedone, ma da anni residente a Capestrano, è quella diomicidio, ovvero: l'altro ieri si è scagliato contro la moglie con una furia incontrollata, colpendola con un coltello da cucina almeno una decina di volte: all'addome, alle gambe, alla schiena. ...