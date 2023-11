Tensione alle stelle sul salario minimo | arriva delega che lo affonda

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 16 novembre 2023) Roma, 16 nov. (askanews) –sultra maggioranza e opposizione. Alla fine èto in commissione Lavoro della Camera l’emendamento del centrodestra che, di fatto,definitivamente la proposta delle opposizioni. E la minoranza annuncia un’opposizione “durissima e senza sconti”. Il testo è atteso in Aula il 28 novembre, dopo i rinvii di questi mesi. La ricetta del centrodestra, messa nero su bianco, punta ad una retribuzione “equa” da costruire, categoria per categoria, nei tempi di una legge“in materia di retribuzione dei lavoratori e contrattazione collettiva”, con decreti legislativi da varare entro sei mesi, che certifica quindi il ‘no’ ad unper ...