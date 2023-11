Tennis | salti di gioia per Sinner | il verdetto è ufficiale

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 16 novembre 2023) Jannikè ufficialmente nella storia delitaliano. Ilè arrivato pochi minuti fa, l’altoatesino può finalmente esultare per un traguardo senza eguali. Sono giorni speciali per Jannik. Agli ATP Finals di Torino l’altoatesino si sta mostrano in grande spolvero. Due giorni fa l'”enfant prodige” aveva interrotto un tabù storico, battendo il numero uno al mondo Novak Djokovic in una maratona durata ben tre ore. Al “Pala Alpitour” ilta italiano ha superato il re serbo, più volte affrontato in carriera ma mai sconfitto, per due set a uno, con un punteggio totale di 7-5 6-7 7-6. Il successo aveva permesso di volare al comando del proprio raggruppamento, ma tuttavia non aveva garantito l’accesso matematico alle semifinali. Questo a causa del particolare regolamento della ...