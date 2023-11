Tennis | Nadal | “In questi giorni annuncerò quando tornerò e dove”

(Di giovedì 16 novembre 2023) Il campione spagnolo diRafaelneiscorsi ha ufficialmente annunciato il suo ritorno in gara per il 2024. Da tempo il 37enne era tornato ad allenarsi per provare a lasciare indietro gli infortuni di questa stagione e riuscire ad essere in campo. Oggi, sul suo profilo Instagram,ha pubblicato un nuovo post scrivendo: “Ieri ho confermato che sarei tornato. Rimanete sintonizzati inperché deciderò edcon il mio team!“. SportFace.

