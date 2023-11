Tennis | Djokovic | ' stasera non tiferò Sinner e non guarderò la partita | starò in famiglia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 novembre 2023) Torino, 16 nov. - (Adnkronos) - "avrà un tifoso in più questa sera? No, sinceramente. Oggi arrivano i miei bambini, quindi nonlacon la mia. Il mio lavoro è finito, vediamo cosa succederà. Poi ci penserò domani nel caso in cui dovessi essere qualificato alle semifinali” . Così Novakdopo la vittoria in tre set sul polacco Hubert Hurkacz nel suo ultimo match del gruppo verde delle Atp Finals. Nonostante il successo il numero 1 del mondo deve sperare cheJannikbatte Holger Rune per andare avanti nel torneo. "Oggi mi ha fatto piacere giocare contro Hubert che è un bravissimo ragazzo -aggiunge il 36enne serbo dopo il match-. In campo però non amo affrontarlo perché riesce a mettermi sempre in ...