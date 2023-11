Temperature elevate? Sottocorona avverte | Tra domani e sabato

Leggi su iltempo

(Di giovedì 16 novembre 2023) Come ogni mattina, Paoloha aggiornato i telespettatori di La7 sulle condizioni meteo della giornata di oggi e di quella di. Sebbene l'aumento dellefaccia pensare a un cambio di passo, l'esperto ha subito fatto chiarezza. Quando il conduttore ha fatto presente che il caldo delle ultime ore non faccia pensare all'autunno, il meteorologo ha spiegato: "Dipende, al Nord non fa molto caldo, al Centro-Sud abbiamo avutomolto, ma abbiamo quasi finito. Si sta affacciando la stagione...tra". Qual è il motivo di questo cambiamento? "Non dipenderà dalle perturbazioni che continuano a entrare sul continente europeo da Ovest. Fino ad adesso hanno risparmiato l'Italia e comunque qualche nuvola c'è ma ...