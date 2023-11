(Di giovedì 16 novembre 2023) (Adnkronos) –to dalun eso– unfuori dal nostro sistema solare – con dimensione. Ildi Nasa e Esa ha misurato le dimensioni del più vicino esodelle dimensioni dellain transito davantisuperficie di una stella vicina. L’Esa spiega che questo allineamento, chiamato transito, apre la porta a studi successivi per vedere che tipo di atmosfera, se esiste, potrebbe avere il ‘mondo roccioso’ osservato da. Il minuscolo, LTT 1445Ac, è stato scoperto per la prima volta dal Transiting Exoplanet Survey ...

E' roccioso, ha misure vicine alle nostre ma la temperatura della sua superficie è di 260 gradi Celsius: non può esserci vita come la conosciamo Inquadrato dalHubble un esopianeta - un pianeta fuori dal nostro sistema solare - con dimensione simile alla Terra . Ildi Nasa e Esa ha misurato le dimensioni del più vicino ...

Telescopio spaziale Hubble inquadra un pianeta 'terrestre', è simile alla Terra ma 'superbollente' Adnkronos

E' roccioso, ha misure vicine alle nostre ma la temperatura della sua superficie è di 260 gradi Celsius: non può esserci vita come la conosciamo