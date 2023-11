Taylor Swift | la crociera dedicata ai fan salperà nel 2024

Leggi su cultweb

(Di giovedì 16 novembre 2023) I fan dipotranno prenotarsi per unaa temanel: l’agenzia di viaggi Marvelous Mouse Travels sta organizzando unadi quattro notti alle Bahamas, chiamata “In My Cruise Era”, in cui gliies potranno scambiarsi braccialetti dell’amicizia in alto mare. Laie Nation sarà a bordo della Allure of the Seas di Royal Caribbean, che dispone di un parco acquatico. Le attività a bordo comprendono una festa da ballo a tema (il tema è), un karaoke a tema (lo stesso tema della festa da ballo) e un quiz sulla Seconda Guerra Mondiale. Scherzo, anche il quiz è a tema. Le cabine a bordo della navesono ...