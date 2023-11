Tarquinia | alla sala Sacchetti si parla della “psicologia della paura” con il dottor Romolo Sega

(Di giovedì 16 novembre 2023), 16 novembre 2023 – “: le motivazioni, le forme e i comportamenti” sarà il temaseconda conferenza tenuta dalche si svolgerà venerdì 17 novembre, alle 17, nella, al civico 4 di via dell’Archetto a. Nell’incontro, a ingresso libero, saranno descritte le varie e frequenti paure, a seconda delle età, con i motivi che le favoriscono e le condizioni che possono mantenerle attive nel corsovita, sebbene in forme e modalità diverse. La conferenza sarà anche l’occasione per riflettere sulle situazioni pericolose vissute o interpretate come tali che possono ...

L'evento si configura come una prima azione rispettorilevazione delle comunità parrocchiali ... sulla situazione giovanile nei territori di Porto - Santa Rufina e di Civitavecchia -. ...

Tarquinia, alla sala Sacchetti si parla della “psicologia della paura ... Tuscia Times

“Il primo servitore” in scena al Teatro Rossella Falk di Tarquinia TusciaUp

Taglio del nastro, questo pomeriggio, per i nuovi locali dell’Osservatorio Ambientale, che tornano a Civitavecchia, in particolare in via Bramante, dopo essere stati ospitati per anni a Tarquinia. All ...La conferenza, la seconda del ciclo di incontri dedicati alla psicologia, è in programma venerdì 17 novembre,,,,,,,,,, ...