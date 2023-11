Supergirl | Woman of Tomorrow – Novità sul Film DCU

(Di giovedì 16 novembre 2023) Nel nuovo universo cinematografico della DC Comics,sta per avere il suo momento sul grande schermo con “of“. Ecco le prime informazioni ufficiali sul progetto.of– Sceneggiatura Secondo The Hollywood Reporter, la sceneggiatura dello stand-aloneofsarà curata da Ana Nogueira, un’attrice e sceneggiatrice nota per il suo lavoro in serie come “The Vampire Diaries” e “The Michael J. Fox Show“. Nogueira è anche coinvolta nell’adattamento del romanzo breve di Alice Sola Kim, “Mothers, Lock Up Your Daughters“. Regia e cast Al momento, diversamente da Superman: Legacy, non c’è l’annuncio del regista o la regista ufficiale del ...

Peter Safran and James Gunn's slate of new DC movies continues to move forward, as previously announced Supergirl: Woman of Tomorrow is getting ready to take off. Actress and writer Ana Nogueira has ...