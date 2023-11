(Di giovedì 16 novembre 2023) Saluti romaniad un, con alcuniin piedi sulla propria sedia, altri addirittura sul banco. Il video – girato lo scorso anno e che oggi viene condiviso sui social – è stato fatto in unadel quarto liceo Federico Caffè di Roma (in zona Monteverde). Il preside dell’istituto haundistraordinario che si terrà venerdì pomeriggio. “Io ho avuto contezza dell’episodio ieri in tardissima serata – spiega all’Adnkronos il preside, Vincenzo Colucci -. Neldistraordinario vedremo quali saranno i provvedimenti disciplinari che verranno adottati dall’organo collegiale che è deputato a fare questo tipo di scelte. Ci saranno anche i ragazzi che compaiono nel video, i loro ...

...un servizio senza limiti di spazio e di tempo che costituisce un qualificato supporto agli... Le scuole, comunque, si sono attivate equello che possono per contrastare, ciascuna al ...

Studenti fanno il saluto romano davanti a un docente: domani convocato il consiglio di classe Il Fatto Quotidiano

Proposta di matrimonio in classe, gli studenti fanno da testimoni alla prof. TGLA7

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Milano, 16 nov. (Adnkronos) - Due cofinanziamenti per circa 67,4 milioni di euro per creare e riqualificare posti alloggio per studenti universitari. A tanto ammontano i fondi destinati dal ministero ...