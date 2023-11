Stornara | I compari di piazza e i cavernicoli…

Leggi su fattidipaese

(Di giovedì 16 novembre 2023) Ogni giorno, nell’ormai famigerata “politica stornarese”, non mi meraviglio più di nulla. Le “balle spaziali” che emergono, gli insulti, gli inciuci e le minacce gratuite sembrano essere il modus operandi di qualcuno che nessuno ha mai considerato in politica. Questi signori, forse un po’ “cavernicoli”, credono che il loro parere interessi a qualcuno al di sopra delle loro assurde immaginazioni da politici di bassa qualità. Nella politica, è risaputo che ci sono persone di tutti i tipi, dall’intellettuale all’ignorante, ma come ho già sottolineato nell’articolo di ieri, tutti hanno il diritto di parlare, poiché così funziona in democrazia. Chi sceglie liberamente di diventare un personaggio pubblico deve anche accettare le critiche e gli elogi della gente. Purtroppo, alcune persone sembrano non capire che la critica, la satira e talvolta anche gli insulti, fanno parte del ...