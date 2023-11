Storia diplomatica | Simcha Dinitz

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 16 novembre 2023) La “guerra del Kippur si svolse tra il 6 e il 25 ottobre 1973 e rappresentò, da parte dell’Egitto un tentativo di modificare il rapporto di forza politico-militare e psicologico sancito dalla guerra del giugno 1967, come premessa per una soluzione negoziata. Forti dell’effetto sorpresa, gli egiziani e i siriani rinforzati da contingenti giordani, iracheni, marocchini e palestinesi, penetrarono dapprima profondamente nelle linee israeliane sul Canale di Suez e sul Golan, ma furono successivamente costretti a ripiegare da contrattacchi israeliani (appoggiati dall’aviazione USA che sostituì l’aviazione israeliana distrutta). Gli israeliani non esitarono a compiere massacri anche di civili (uccisione di 270 lavoratori civili egiziani nel Sinai da parte delle truppe al comando di Ariel Sharon). La cessazione del fuoco, ordinata dal Consiglio di sicurezza dell’ ONU trovò gli egiziani ...