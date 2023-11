Sprechi | guasti e fermo impianti addio | ecco il rivoluzionario sistema di IA Made in Italy

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 16 novembre 2023) Avete presente quanto tempo perdono le aziende di solito a raccogliere e analizzare i dati che arrivano dalle proprie infrastrutture o macchinari? E quanto spreco rallenta e condiziona i processi produttivi, sia dal punto di vista delle performance che da quello ambientale? La risposta è: sempre troppo. I dati dicono che ogni anno le industrie consumano il 37% di energia in più di quanto necessario, e i fermi macchina non preventivati fanno perdere fino a 27 ore di produttività al mese. Un’enormità. Per questo, una delle frontiere più interessanti dell’Intelligenza artificiale applicata al mondo del lavoro è senz’altro la capacità di automatizzare il più possibile la lettura dei dati e l’applicazione di processi che fanno risparmiare. Soluzioni di Smart Monitoring, ad esempio, che aiutino le aziende a monitorare e gestire sia gli aspetti energetici sia gli aspetti operativi attraverso ...