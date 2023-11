Spoiler Verissimo 19 novembre | svelati gli ospiti!

(Di giovedì 16 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Anticipazioni edel 192023: ecco gli ospiti che Silvia Toffanin intervisterà a partire dalle 16.30 di domenica GLIDI: ECCO TUTTI GLI OSPITI DI DOMENICA 192023- Manca sempre meno alla nuova attesissima puntata di, trasmissione televisiva di Canale 5 condotta brillantemente da Silvia Toffanin, compagna di Pier Silvio Berlusconi e abilissima presentatrice, pronta a ospitare nuovi personaggi famosi e pubblici, che si racconteranno dal ...

Attenzione: il pezzo da questo momento in poi potrebbe contenere degli! Se non ne volete, ...16 novembre 2023 Martina Pedretti - 15 Novembre 2023 Serpil Tamur di Terra Amara ospite a...

Verissimo festeggia Striscia la Notizia con un parterre mai visto: reunion epocale, chi ci sarà Libero Magazine

“Verissimo” festeggia i 35 anni di “Striscia la Notizia” Tv Sorrisi e Canzoni

Le trame della soap opera turca rivelano che Betul arriva in città e finge di svenire per strada per farsi soccorrere da Umit ...Le trame della soap spagnola delle prossime puntate svelano che tra Pelayo e Catalina ci sarà un bacio, Curro scoprirà l'identità del suo vero padre ...