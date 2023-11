Spoiler GF 16 novembre | l’esito del televoto

(Di giovedì 16 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Anticipazioni eGF, diretta del 162023: svelatodel. Sarà proprio lui il concorrente meno amato dal web?GF, PUNTATA 16: ECCO IL VERDETTO DEL- Ci siamo: una nuova super puntata del Gf, Reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, è ormai alle porte: scopriamo insieme chi fra Ciro Petrone, Rosy Chin, Grecia Colmenares, Anita Olivieri, Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi sarà il preferito e chi invece risulterà il primo candidato ...

...streaming della Rai ha infatti in esclusiva gli episodi 1 e 2 dallo scorso martedì 14. "Se ...persone che non riescono ad attendere oltre e che non hanno paura di imbattersi in qualche, ...

GF, anticipazioni stasera (15 novembre): perché va in onda di mercoledì, Perla nuova concorrente, il televoto Today.it

Amici 23, le anticipazioni del 12 novembre: ospiti Tommaso Paradiso, Rkomi e Irama La Gazzetta dello Sport

Tancredi si trova con le spalle al muro: Vittorio è a conoscenza della sua colpa nell'incendio al mobilificio della famiglia di Matilde e a quanto pare è pronto a rendere pubblica la verità, ...Nella nuova puntata de La promessa in programma domani 16 novembre, Teresa corre in aiuto della collega Candela.