Spezia | tensione altissima | testa di maiale e striscione in sede | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 16 novembre 2023) E’ un momento delicatissimo in casadal punto di vista tecnico e ambientale. La prima parte di stagione in Serie B è stata ben al di sotto delle aspettative e il terzultimo posto in classifica è sempre più preoccupante. In 13 giornate la squadra ha collezionato appena 10 punti, frutto di 1 vittoria, 7 pareggi e 5 sconfitte. La distanza dalla zona playout è di due punti, tre dalla salvezza diretta. La dirigenza ha deciso di esonerare il tecnico Massimiliano Alvini e al suo posto è stato ingaggiato Luca D’Angelo. La situazione è diventata delicatissima anche dal punto di vista ambientale. I tifosi hanno conto duramente la società dopo il deludente pareggio casalingo contro la Ternana. All’esterno delladel club è stato esposto unocon la scritta “tempo scaduto” accanto a una ...