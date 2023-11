Spezia | contestazione choc | arriva una testa di maiale in sede

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 16 novembre 2023) Ladei tifosi delloper i cattivi risultati ottenuti dopo la retrocessione in Serie B Andrea Gazzoli, CEO dello, ha commentato il gesto dei tifosi di farre unadinelledel club, accompagna dalla scritta “tempo scaduto”. PAROLE – «Come ho avuto modo di dire già ieri in conferenza, queste azioni non sono di certo riconducibili ai veri tifosi delloe si commentano da sole. Non credo ci sia altro da aggiungere, se non che in questo momento sarebbe decisamente importante abbassare i toni della discussione, limitandosi a una critica costruttiva e appassionata, cercando di stare vicino alla squadra come i nostri tifosi hanno sempre fatto. Siamo sempre a disposizione per ...