Spettro di Brocken | curiosità e leggende un fenomeno ‘magico’ da fotografare

Leggi su robadadonne

(Di giovedì 16 novembre 2023) I fenomeni naturali o fisici che vediamo oppure sono intorno a noi sono affascinanti e pieni di domande. Che cos’è il pulviscolo atmosferico? Perché alcune terre emerse al di là dal mare ci appaiono più vicine di quanto non siano? Com’è che a volte le barche, anziché galleggiare, ci sembrano fluttuare? Com’è possibile che gli uccelli e gli insetti volino? Come mai vediamo alcune cose in maniera differente in certe condizioni di luce? Sicuramente tra le domande più interessanti ci sono quelle relative alle illusioni ottiche, tra cui rientra indubitabilmente il cosiddettodi. Cos’è lodi? Fonte: iStockNiente paura, non c’è bisogno di chiamare gli Acchiappafantasmi: qui lo(un gioco di parole nel senso di “fantasma”) è solo figurato e in realtà si tratta solo di ...